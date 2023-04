يقام يوم غد الأربعاء لقاء قمة يجمع إنتر ميلان و يوفنتوس ضمن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم

وبعد وصول إنتر ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق بنفيكا سيسعى رفقة مدربه سيموني إنزاغي لبلوغ نهائي كأس إيطاليا متسلحا بتعادله الإيجابي 1-1 في لقاء الذهاب خارج ملعبه .

ويدخل يوفنتوس إلى ملعب جوزبي مايتزا بأمل الوصول إلى نهائي كأس إيطاليا لإرضاء جماهيره بعد خساراته في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإيطالي على ملعبه أمام نابولي بهدف نظيف .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post إنتر ميلان يستقبل يوفنتوس غدًا الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار