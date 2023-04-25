الملكي يتجرع الهزيمة برباعية.. ومهاجم جيرونا يعيد الذكريات السيئة لريال مدريد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سجل فالنتين كاستيلانوس، مهاجم جيرونا، 4 أهداف لفريقه (سوبر هاتريك) في شباك ريال مدريد، خلال مواجهة الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 31 من الليجا، على ملعب “مونتيليفي”.

وتمكن فالنتين من هز شباك الملكي في الدقيقتين 12 و24، كما نجح في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 46 وتلاه الهدف الرابع في الدقيقة 62.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن كاستيلانوس أول لاعب يسجل هدفين في أول 25 دقيقة ضد ريال مدريد في مباراة ببطولة الليجا، منذ أندري سيلفا لاعب إشبيلية في سبتمبر 2018.

وانضم فالنتين كاستيلانوس، لقائمة مميزة، فبحسب شبكة “أوبتا”، فإن فالنتين بات أول لاعب يسجل 4 أهداف في نفس المباراة ضد ريال مدريد في الليجا في القرن الـ21.

وأضافت أن كاستيلانوس انضم لقائمة اللاعبين الذين سجلوا ثلاثية “هاتريك” ضد ريال مدريد في الليجا.

وآخر 5 لاعبين سجلوا ثلاثية في شباك ريال مدريد هم: تشابي بريتو (2013)، ليونيل ميسي (2014)، لويس سواريز (2018)، كارلوس سولير (2020)، وأخيرا كاستيلانوس (2023).

من جانبه أكد فالنتين كاستيانوس مهاجم جيرونا، أنه لم يتخيل تسجيل 4 أهداف، في شباك ريال مدريد، خلال المباراة التي انتهت بانتصار فريقه (4-2).

وقال كاستيانوس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “كانت ليلة الحلم.. لعبنا مباراة رائعة ضد منافس كبير، واحد من أفضل الفرق في العالم”.

وأكمل: “أشعر بالسعادة، ولم أتصور ذلك أبدا.. أنا أستمتع مع الجماهير وعائلتي، والناس في الأرجنتين الذين يدعمونني دائمًا”.

وأضاف: “سجلت رباعية من قبل في الدوري الأمريكي، لكن هذا الدوري مختلف، لقد كان حلما لي تسجيل هدف في شباك مدريد، لكنني لم أتخيل تسجيل 4 أهداف”.

وتابع: “أنا سعيد جدا بالفوز الذي كنا بحاجة ماسة إليه للتقدم إلى الأعلى في جدول الترتيب، لقد هزمنا أفضل لاعبي العالم”.

بهذه الهزيمة تجمد رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما قفز جيرونا إلى المركز التاسع حيث رفع رصيده إلى 41 نقطة.