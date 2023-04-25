على غرار مباريات السوبر.. هل ينتقل نهائي دوري الأبطال خارج القارة العجوز؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن حقيقة إمكانية إقامة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا خارج القارة العجوز.

ولم تنظم أي دولة خارج أوروبا نهائي البطولة الأبرز للأندية في القارة العجوز منذ انطلاق النسخة الأولى لها عام 1955.

لكن تشيفرين قال (الثلاثاء)، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية نقلت تفاصيلها وكالات الأنباء العالمية، إن اليويفا يدرس الخروج عن التقاليد، عبر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد عام 2025.

وأوضح تشيفرين في هذا الصدد أن “هذا الأمر ممكن، على الرغم من أننا لم نبدأ الحديث عنه بعد، لكن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام سيقام في إسطنبول، ونهائي 2024 سيقام بلندن، و2025 في ميونيخ، وبعد ذلك سنرى، لكن هذا ممكن”.

وواصل: “بدأنا مناقشة الأمر ثم جاءت كأس العالم لتتأجل المناقشات.. كرة القدم تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة حاليا.. والأمريكيون مستعدون لدفع أي أموال لمشاهدة الأفضل، لذلك سيتابعون الكرة الأوروبية مثلما يفعل عشاق السلة في أوروبا عندما يتابعون دوري السلة الأمريكي للمحترفين”.

وأكمل رئيس الاتحاد الأوروبي: “ما صدمني هو أن نهائيات بطولة أوروبا شاهدها عدد أكبر من الناس في الولايات المتحدة مقارنة بنهائيات دوري السلة.. بشأن 30 مباراة لبطولة أوروبا، كانت نسبة المشاهدة مثل نسبة مشاهدة نهائي السوبر بول في كرة القدم الأمريكية”.

يذكر أن الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا وصل إلى محطة نصف النهائي، حيث يلعب ريال مدريد الإسباني حامل اللقب مع مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما يصطدم ميلان وإنتر ميلان الإيطاليان في ديربي مثير، من أجل تحديد طرفي نهائي اسطنبول.