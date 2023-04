الحكم الدولي عبدالواحد حرويدة يقود مباراة الاتحاد المنستيري و الإفريقي في الدوري التونسي

كلفت لجنة التحكيم في الاتحاد التونسي لكرة القدم الحكم الليبي الدولي عبدالواحد حرويدة لإدارة مباراة الاتحاد المنستيري و الإفريقي التونسي التي ستقام مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات مرحلة التتويج بالدوري التونسي

ويساعد حرويدة في إدارة مباراة الاتحاد المنستيري و الإفريقي التي يستضفيها ملعب مصطفى جنات بالمنستير

الحكم وحيد الجحاوي حكم مساعد أول و منجي بوشكيوة حكم مساعد ثاني في حين أوكلت مهمة الحكم الرابع للحكم محمد الزروق

ويشار إلى أن الحكم الدولي عبدالواحد حرويدة نجح قبل أيام في إدارة مباراة الصفاقسي التونسي و قطر القطري التي أقميت بملعب الطيب المهيري ضمن مباريات ذهاب الدوري التمهيدي لمنافسات كأس سلمان للأندية العربية

