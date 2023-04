الأهلي طرابلس يجري اختبارا أمام أبوسليم غدا الخميس قبل مواجهة الأخضر في نهائي كأس ليبيا

يواجه فريق الأهلي طرابلس غدا الخميس فريق أبوسليم وديا تحضيرا لمواجهة الأخضر في نهائي كأس ليبيا لكرة القدم في 2 من مايو المقبل بملعب حمادي العقربي برادس .

ويسعى مدرب فريق الأهلي طرابلس التونسي طارق الجراية من خلال المواجهة الودية أمام أبوسليم للوقوف على جاهزية بعض اللاعبين قبل مواجهة الأحضر المهمة في نهائي كأس ليبيا للموسم الرياضي 2021- 2022

ويسافر فريق الأهلي طرابلس الجمعة إلى تونس ويدخل في معسكر تحضيري قصير قبل مواجهة الأخضر في نهائي الكأس الثلاثاء المقبل .

