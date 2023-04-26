يواجه فريق الأهلي طرابلس غدا الخميس فريق أبوسليم وديا تحضيرا لمواجهة الأخضر في نهائي كأس ليبيا لكرة القدم في 2 من مايو المقبل بملعب حمادي العقربي برادس .
ويسعى مدرب فريق الأهلي طرابلس التونسي طارق الجراية من خلال المواجهة الودية أمام أبوسليم للوقوف على جاهزية بعض اللاعبين قبل مواجهة الأحضر المهمة في نهائي كأس ليبيا للموسم الرياضي 2021- 2022
ويسافر فريق الأهلي طرابلس الجمعة إلى تونس ويدخل في معسكر تحضيري قصير قبل مواجهة الأخضر في نهائي الكأس الثلاثاء المقبل .
المصدر قناة ليبيا الأحرار
The post الأهلي طرابلس يجري اختبارا أمام أبوسليم غدا الخميس قبل مواجهة الأخضر في نهائي كأس ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.
أضف تعليقـك