الأخضر يباشر تحضيراته بتونس تأهبا لمواجهة الأهلي طرابلس الثلاثاء القادم في نهائي كأس ليبيا

باشر فريق الأخضر تدريباته بتونس تحضيرا لمواجهة الأهلي طرابلس الثلاثاء القادم في نهائي كأس ليبيا لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022

ويطمح فريق الأخضر رفقة المدرب المصري عبد الحميد بسيوني بتحقيق المفأجاة في ملعب رداس يوم الثلاثاء المقبل بالفوز بكأس ليبيا للمرة الأولى في تاريخ النادي

يشار إلى أن للمرة الثانية في تاريخ نهائيات كأس ليبيا يلاقي الأخضر فريق الأهلي طرابلس حيث سبق أن واجه الأخضر الأهلي في النسخة الأولى عام 1976 و توج الأهلي طرابلس بالكأس بفوزه 2-0

المصدر قناة ليبيا الأحرار

