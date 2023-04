منتخب القوة البدنية يستعد للمشاركة في البطولة العربية المقامة بلبنان في 22 من يوليو المقبل

يستعد المنتخب الوطني للقوة البدنية للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام بلبنان في 22 من يوليو المقبل

واختار الاتحاد الليبي للقوة البدنية بالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني 13 رياضيا للمشاركة في البطولة العربية وهم عبد الله هاجر و عبد السلام الطالب و محمود الكرامي وسعيد الحاسي بالإضافة لمحمد الهمالي وخلفية الحاسي كما اختير أيضا كل من نورالدين دعبس و عبد الرحمن مصطفى وعمر شبيك و محمد الأسكندراني و عادل سلطان و عبد الحكيم الدلفاق وخالد الخريف.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

