بعد سحقه الآرسنال برباعية.. السيتي يضع قدمه الأولى على منصة التتويج بالدوري الإنجليزي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تلقى آرسنال ضربة كبيرة من تقنية الفار في مباراته أمام مضيفه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة رقم 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم السيتي بالهدف الأول عبر كيفين دي بروين في الدقيقة السابعة، وسجل جون ستونز الهدف الثاني في الدقيقة (45).

وجاء الهدف الثاني من خلال مخالفة على حدود منطقة الجزاء، نفذها دي بروين مرسلًا كرة عرضية، ارتقى لها ستونز الخالي من الرقابة، مسددًا رأسية سكنت الشباك.

وتم إلغاء الهدف في بداية الأمر بداعي التسلل، قبل أن تتدخل تقنية الفار وتؤكد عدم وجود تسلل وتحتسب الهدف للسيتي.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد، وأصبحت مهمة آرسنال صعبة للغاية للعودة في نتيجة اللقاء بالشوط الثاني.

وعاد دي بروين ليسجل الهدف الثالث بعد تمريرة أخرى من هالاند، في الدقيقة 57.

وسجل آرسنال هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 85، بتسديدة روب هولدنغ من مدى قريب بعد تناقل جيد للكرة.

لكن هالاند رفض إنهاء المبارة من دون هدف، وسجل الرابع لأصحاب الملعب بعد تمريرة متقنة من برناردو سيلفا.

وبهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر، لكن مع أفضلية لسيتي الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين.

في حال انتصار مانشستر سيتي بالمؤجلتين، سيرتفع رصيده إلى 79 نقطة، 4 نقاط فوق آرسنال، الذي تمسك بصدارة الدوري منذ نوفمبر 2022.

وأصبحت مهمة آرسنال معقدة جدا لتحقيق اللقب بعد الهزيمة، حيث سيتوجب عليه انتظار هدية من الفرق المنافسة، بإيقاع مانشستر سيتي في لقاءين على الأقل.