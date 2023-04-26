إنتر يبلغ نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه على يوفنتوس

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بلغ فريق إنتر إلى نهائي كأس إيطاليا عقب فوزه الثمين 1 – صفر على ضيفه يوفنتوس، يوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وبهذا واصل إنتر حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، التي توج بها في الموسم الماضي.

وجاء فوز إنتر بقدم فيديريكو ديماركو حيث استطاع اللاعب استغلال تمريرة متقنة من زميله باريلا وسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 15.

🔵⚫️ديماركو يستغل تمريرة جميلة من باريلا ويسجل هدف إنتر ميلان الأول أمام يوفنتوس 1-0 (1-2 مجموع لقائي الذهاب والعودة لصالح إنتر)#كأس_إيطالياpic.twitter.com/X79kiYWEqO — 90+ (@90PlusKora) April 26, 2023

واستفاد إنتر من تعادله 1 – 1 مع يوفنتوس، في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما في 04 أبريل الجاري، بملعب (أليانز ستاديوم)، ليترشح للنهائي، بنتيجة 2 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسينتظر إنتر الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بالبطولة بين فيورنتينا وكريمونيزي.

وكان فيورنتينا فاز 2 – صفر على ملعب كريمونيزي في مباراة الذهاب، قبل أن يتجدد الموعد بينهما في جولة الإياب يوم الخميس.