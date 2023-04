الأهلي طرابلس يسافر الجمعة إلى تونس لخوض نهائي كأس ليبيا الثلاثاء القادم

تسافر بعثة فريق الأهلي طرابلس يوم غد الجمعة إلى تونس لخوض نهائي كأس ليبيا لكرة القدم الثلاثاء المقبل أمام فريق الأخضر بملعب حمادي العقربي برادس .

ويواجه مساء اليوم فريق الأهلي طرابلس فريق أبوسليم وديا قبل التوجه إلى تونس حيث سيقف مدرب فريق الأهلي طرابلس طارق الجراية من خلال اللقاء الودي على جاهزية بعض اللاعبين سعيا منه لوضع التوليفة المناسبة في مواجهة الثلاثاء المهمة .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

