الأخضر يدخل في معسكر مغلق بتونس تحضيرا لمواجهة الأهلي طرابلس المهمة

يواصل فريق الأخضر معسكره التحضيري المغلق بتونس تحضيرا لمواجهة الأهلي طرابلس الثلاثاء القادم في نهائي كأس ليبيا لكرة القدم.

ويخوض الفريق تدريبات مغلقة حتى موعد نهائي الكأس الذي سيقام الساعة الـ17:00 مساء بملعب حمادي العقربي برادس

وشددت إدارة النادي الإجراءت وذلك بمنع التغطية الإعلامية من المركز الاعلامي وجميع القنوات التلفزيونية وأيضا منع الحضور الجماهيري و الزيارات داخل مقر إقامة الفريق من أجل التركيز على المبارة التي يأمل من خلالها المدرب عبد الحميد بسيوني تتويج أخضر البيضاء بأول ألقابه من بوابة كأس ليبيا .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

