تعاقد نادي الأهلي طرابلس يتعاقد مع الأمريكيين جباري هندس و “نيكولاس ستوڤر تحضيرا لنهائيات ليبيا لكرة السلة

ويأتي هذا التعاقد في إطار دعم الفريق قبل خوض منافسات دورِ الثمانية من بطولة ليبيا لكرة السلة حيث يواجه الأهلي طرابلس فريق المروج بقاعة طرابلس الكبرى السبت المقبل .

ويشار إلى أن نهائيات بطولة ليبيا قد تأهل لها فريق الأهلي طرابلس و فريق الاتحاد والشباب العربي والمدينة عن المنطقة الغربية في حين تأهل الأهلي بنغازي والنصر والهلال و المروج عن المنطقة الشرقية .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

