لاعب فريق الاتحاد “محمد زعبية” في بيته بعد غياب أسبوع

طرابلس 27 أبريل 2023 (وال)- أكد الكاتب الصحفي بشير زعبية مساء اليوم الخميس، أن نجل شقيقه ونجم فريق الإتحاد والمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم محمد زعبية وصل إلى بيته ويوجد حاليًا بين أفراد عائلته.

وقال زعبية – في تدوينة على حسابه في فيسبوك – “اللاعب الدولي محمد زعبية في بيته الآن بين أفراد عائلته”، مُعربًا عن الشكر “لكل من ساهم في الوصول إلى هذه اللحظة” دون أن يعطي أية إيضاحات عن أسباب تغيبه.

وكان الصحفي زعبية أعلن قبل ثلاثة أيام، انقطاع تواصل ابن شقيقه محمد مع أهله منذ مساء الخميس الماضي 20 أبريل 2023 م.

وتناولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المحلية وصحف عربية ودولية، نبأ انقطاع التواصل مع لا عب كرة القدم محمد زعبية (34) عامًا. (وال)

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