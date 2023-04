حدهم العابد تحضر اجتماع رؤساء البعثات المشاركة في ألعاب أفريقيا الشاطئية

بحضور حدهم العابد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية ورئيس البعثة الليبية في اجتماعات اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الشاطئية تحت إشراف اتحاد اللجان الأولمبية والأفريقية من خلال الاتحادات الأفريقية والدول المشاركة، حيث تم الاطلاع على آخر الترتيبات اللوجستية من اللجنة المنظمة وذلك بزيارة أماكن المنافسات وإقامة الوفود والرياضيين المشاركين لضمان نجاح الألعاب بالشكل المطلوب.

يشار إلى أن ليبيا سوف تشارك بعدد 6 ألعاب وهي: كرة القدم الشاطئية، كرة اليد الشاطئية، السباحة، التجديف، الووشو، الكرة الطائرة الشاطئية.

