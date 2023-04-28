ليبيا تشارك بـ 13 رياضيا في البطولة العربية للقوة البدنية بلبنان

أخبار ليبيا 24

قال الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية أن المشاركة في البطولة العربية للعبة المقرر إقامتها في لبنان خلال الفترة من 18 حتى 22 يوليو المقبل ستكون بـ13 رياضيا.

ونشر الاتحاد في بيان له أسماء المشاركين في منافسات البطولة العربية للقوة البدنية وهم: عبدالسلام محمد الطالب ومحمود محمد الكرامي وسعيد محمد الحاسي ومحمد فتحي الهمالي وخليفة مفتاح الحاسي وعبدالله محمد هاجر.

كما ضمت القائمة كل من: نور الدين محمد دعبس وعبدالرحمن نوري مصطفى وعمر محمد شبيك ومحمد امحمد الإسكندراني وعادل عبدالله سلطان وعبدالحكيم حسين الدلفاق وخالد حسين الخريف.