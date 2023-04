الاتحاد يفوز على أساريا 5-0 والأولمبي على الميثاق 9-0 ويتأهلان إلى النهائيات

تأهل فريقي الاتحاد والأولمبي إلى نهائيات الدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات وذلك بعد أن فاز فريق الاتحاد على فريق أساريا بنتيجة عريضة وصلت إلى 5-0 فيما اكتسح فريق الأولمبي فريق الميثاق بنتيجة 9-0 وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من المرحلة التمهيدية الثانية لدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالمنطقة الثانية والتي شهدت فوزا صعبا لسويحلي على فريق المدينة 4-3 ليضرب السويحلي موعدا مع الأخضر في مباراة فاصلة لتأهل إلى النهائيات التي سبق وأن تأهل لها فريق البراق.

