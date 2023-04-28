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الاتحاد يفوز على أساريا 5-0 والأولمبي على الميثاق 9-0 ويتأهلان إلى النهائيات

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

تأهل فريقي الاتحاد والأولمبي إلى نهائيات الدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات وذلك بعد أن فاز فريق الاتحاد على فريق أساريا بنتيجة عريضة وصلت إلى 5-0 فيما اكتسح فريق الأولمبي فريق الميثاق بنتيجة 9-0 وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من المرحلة التمهيدية الثانية لدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالمنطقة الثانية والتي شهدت فوزا صعبا لسويحلي على فريق المدينة 4-3 ليضرب السويحلي موعدا مع الأخضر في مباراة فاصلة لتأهل إلى النهائيات التي سبق وأن تأهل لها فريق البراق.
المصدر قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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