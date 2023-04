محترفون من أمريكا وصربيا وتونس يشاركون في نهائيات كرة السلة

عززت الفرق الثمانية التي ستخوض نهائيات بطولةِ ليبيا لكرةِ السلة بعدد من المحترفين منهم أربعة أمريكيين وصربيان وآخر من تونس.

حيث تعاقد النادي مع اللاعبين الأمريكيين جيباري هندس ونيكولاس ستوڤر الذي يتمتع بتجربة كبيرة حيث سبق وأن لعب في بطولات قطر والسعودية والأردن، كما خاض اللاعب الأمريكي “جيباري هندس” تجارب مختلفة أهمها كانت في الدوري البولندي، بينما ضم النصر لاعبين محترفين من أمريكا وهما تورين جونس صاحب التجربة الكبيرة في المملكة وأستراليا ومواطنه أولين كارتر الذي سبق وأن لعب في إسبانيا وصربيا, مد المحترفين الأمريكيين لم ينته حيث تعاقد نادي الاتحاد مع المحترف الأمريكي جوردان واشنطن صاحب خبرة مميزة حيث لعب مع نادي قطر القطري واهلي جدة بالإضافة إلى تجربة في اليونان وكندا, كما تعاقد نادي المروج مع المحترف الأمريكي شاهيد ديفس لتعزيز صفوف الفريق حيث يعد ديفس من المحترفين المميزين وصاحب تجربة طويلة في إيطاليا وبريطانيا واليابان, أما لاعب الأهلي بنغازي الأمريكي كيندال دايكس الذي من المتوقع أن يقدم الإضافة مع الفريق في نهائيات ليبيا وخاصة أنه يملك تجربة وخبرة بعدة ملاعب أبرزها

إيطاليا ورومانيا.

وتعاقد نادي الشباب مع الصربي نيكولا ستانوجڤتش الذي خاض تجربة مميزة حيث لعب في صربيا واليونان ومقدونيا والبوسنة ورومانيا وسلوفاكيا من جانب آخر وصل الصربي دوسان هوكش لينضم لفريق المروج حيث يعد دوسان من اللاعبين البارزين في اللعبة وخاصة أنه لعب في عدة دول أوروبية أبرزها البرتغال

فيما وصل لنادي المدينة المحترف التونسي رامي الطرابلسي الذي مثل عدة أندية تونسية أبرزها النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري والنادي الرياضي البنزرتي كما خاض تجربة مع فريق الهداية بالدوري السعودي أما التونسي الآخر فهو اللاعب الدولي محمد العباسي الذي سبق أن لعب مع فريق المدينة في الموسم الماضي في نهائيات الدور السباعي وتعاقدت معه إدارة الهلال وهو صاحب خبرة في الملاعب التونسية وسبق له ارتداء قميص كل من النجم الساحلي والزهراء الرياضية وشبيبة القيروان وأخيراً الاتحاد المنستيري الذي فاز معه ببطولة أفريقيا العام الماضي .

وإليكم مواجهات اليوم الأول لدور الثمانية لبطولة ليبيا لكرة السلة:

السبت 29-4-2023

الأهلي طرابلس – المروج – قاعة طرابلس الكبرى – الساعة 16:00

الاتحاد – الهلال – قاعة طرابلس الكبرى الساعة – 19:00

الأهلي بنغازي – الشباب – مجمع سليمان الضراط – الساعة 16:00

النصر – المدينة – مجمع سليمان الضراط – الساعة 19:00

المصدر صفحة كرة السلة الليبية

