بملعب طبرق تعادل إيجابي بين أواسط الصقور وأواسط الأهلي

أخبار ليبيا 24 – خاص

انتهى اللقاء الذي جمع أواسط الصقور وأواسط الأهلي ضمن لقاءات الاسبوع السابع من مرحلة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

بادر أواسط الأهلي في المباراة التي تأتي ضمن لقاءات مسابقة أواسط الممتاز استضافها ملعب طبرق بالتسجيل في منتصف الشوط الأول عن طريق لاعبه علي المسلاتي لينتهي الشوط الأول بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني نجح أواسط الصقور من تحقيق هدف التعادل عند الدقيقة الثامنة عن طريق لاعبه طارق اسكنيز وبهدف عكسي يتفوق الأهلي وتمكن أواسط الصقور في الوقت الإضافي من تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه أحمد عبدالعزيز ليضع كل فريق نقطة في رصيده.

وبهذه النتيجة يتقدم الأهلي إلى فرق المقدمة برصيد 34 نقطة والصقور يرفع رصيده إلى 22 نقطة.

أدار اللقاء الحكم علي الجارح وساعده الدولي باسم سيف النصر وعطية محمد وقام بمهمة الحكم الرابع فرج الفيتوري وراقب اللقاء شاهين النويصري .