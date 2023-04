الصداقة يواجه فريق البرانس مساء اليوم بملعب شحات تحضيرا للجولة الـ14من منافسات الممتاز

يواجه فريق الصداقة فريق البرانس وديا اليوم الساعة 16:30 مساء بملعب شحات تحضيرا للجولة الـ14من منافسات الممتاز.

ويسعى مدرب فريق الصداقة التونسي طارق ثابت إلى منح الفرصة لأكثر من لاعب سعيا منه لتهيئة اللاعبين بالشكل المطلوب قبل مواجهة فريق التحدي يوم الجمعة القادمة بملعب شحات ضمن مباريات للجولة الـ14من منافسات الممتاز.

ويحل فريق الصداقة في المركز الـسادس رفقة فرق المجموعة الأولى برصيد الـ17 نقطة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

