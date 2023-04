فاز فريق المدينة على فريق الأولمبي بـ1-0 ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الجولة الـ14 من منافسات الدوري الممتاز.

ويستعد الفريقان لاستئناف مباريات الدوري الممتاز بخوض عدة مباريات ودية حيث سيواجه الأولمبي فريق الاتحاد الجمعة القادمة بملعب مصراتة ضمن منافسات الجولة الـ14 في حين يحل فريق المدينة ضيفا على فريق أساريا بمدينة الزاوية السبت القادم.

