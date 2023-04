الاتحاد الليبي للجودو يجري دورة لتنظيم وإدارة مباريات الجودو الثلاثاء القادم

ينظم الاتحاد الليبي للجودو دورة لتنظيم وإدارة مباريات الجودو الثلاثاء المقبل بصالة المنتخبات الوطنية للجودو بالعاصمة طرابلس.

وتستهدف دورة تنظيم وإدارة المباريات المدربين والحكام التابعين للاتحاد الليبي للجودو وقد كلف الاتحاد الليبي للجودو المدير الفني للاتحاد العربي للجودو نبيل درويل بالإشراف على الدورة التنظيمة.

وسيتم عقب نهاية الدورة الأعلان عن لجنة المسابقات التي ستشرف على منافسات الاتحاد للموسم الرياضي الحالي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

