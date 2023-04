انطلاق منافسات ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم الأحد داخل الصالات

تنطلق يوم غد الأحد مباريات ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات بمواجهة فريق الأخضر مع فريق البراق في قاعة المرج.

وتستكمل مباريات الربع نهائي الأثنين بثلاثة مباريات حيث يواجه فريق النصر جاره الهلال بصالة نادي النجمة في المباراة الأولى وفي صالة نادي يلاقي فريق الأولمبي السويحلي في المواحهة الثانية و يختتم الدور الربع نهائي بلقاء الاتحاد لفريق المدينة بقاعة السابع من فبراير.

يشار إلى أن فريق الاتحاد توج بكأس ليبيا لنسخة الماضية بفوزه على فريق السويحلي 4-3.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

