باشر فريق الأهلي طرابلس تحضيراته بتونس استعدادا لمواجهة فريق الأخضر الثلاثاء المقبل في نهائي كأس ليبيا لكرة القدم.

ويستعد الأهلي طرابلس بخوضه لتدريبات مكثفة حيث يضع المدرب التونسي طارق الجراية اللمسات الأخيرة في التدريبات قبل مواجهة الأخضر الثلاثاء في ملعب رادس سعيا للفوز بالكأس السابعة في تاريخ الأهلي طرابلس.

ويشار إلى أن الأهلي طرابلس سبق وأن فاز بمسابقة الكأس عامي 2016 و 2006 بالإضافة لنسخة 2001 و 2002 كما توج باللقب عامي 1994 و 1976.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس يطلق تحضيراته بتونس تأهبا لنهائي الكأس أمام الأخضر الثلاثاء المقبل appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار