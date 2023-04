يواصل فريق الأخضر تدريباته بتونس تأهبا لمواجهة الأهلي بطرابلس الثلاثاء المقبل في نهائي كأس ليبيا الذي سيقام بملعب حمادي العقربي برادس.

ويخوض فريق الأخضر تدريباته بعيدا عن وسائل الإعلام بطلب من المدرب المصري عبد الحميد بسيوني الذي يبحث عن توفير المناخ الملائم للاعبين بأبعادهم عن ضغط الجماهير والأعلامي سعيا للظفر بلقب كأس ليبيا للمرة الأولى في تاريخ أخضر البيضاء.

ويشار إلى أن فريق الأخضر تأهل إلى نهائي كأس ليبيا لكرة القدم أعوام 2007 و 2005 و 1976.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأخضر يواصل تحضيراته في معسكره المغلق بتونس استعدادا لنهائي الكأس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار