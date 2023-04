منتخب كرة القدم المصغرة يستعد لكأس العالم المقام بتركيا في شهر مايو

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة تحضيراته بمدينة مصراتة استعدادا للمشاركة في كأس العالم المقام بتركيا في شهر مايو المقبل.

وخاض لاعبو المنتخب الوطني لتدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية على أرضية ملعب التحدي بمصراتة حيث يسعى مدرب المنتخب الوطني التونسي رياض بن حمدية لاختيار قائمة المنتخب النهائية قبل السفر إلى تركيا وخوض نهائيات بطولة العالم التي أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الأولى رفقة البلد المنظم تركيا والبرازيل بالإضافة للبحرين.

