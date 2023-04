حقق فريق السويحلي الفوز على فريق البشائر 2 – 1 في مباراة ودية شهدها ملعب مصراتة عشية يوم السبت، وتأتي هذه المباراة تحضيرا لباقي مشوار الدوري الممتاز لكرة القدم حيث سيلاقي السويحلي فريق الاتحاد يوم السبت القادم في ملعب مصراتة ضمن مباريات الجولة الـ 14 من البطولة الليبية، فريق السويحلي يحتل المركز الخامس في سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 17 نقطة، بينما الاتحاد مازال متصدرا للمجموعة برصيد 27 نقطة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post السويحلي يفوز وديا على البشائر قبل مواجهة الاتحاد في الدوري الممتاز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار