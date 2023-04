الأهليان والاتحاد والنصر يحققون الفوز في اليوم الأول لدور الثمانية في كرة السلة

انطلقت اليوم بقاعتي طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية ومجمع سليمان الضراط ببنغازي منافسات دور الثمانية من البطولة الليبية لكرة السلة حيث حقق الأهليان والنصر والاتحاد الفوز في اليوم الافتتاحي، في القاعة الكبرى بالعاصمة حقق الأهلي طرابلس الفوز على المروج 80 – 68 في المباراة الأولى، بينما نجح في المباراة الثانية فريق الاتحاد في تحقيق الانتصار على الهلال بنتيجة 60 – 50، وفي مجمع سليمان الضراط ببنغازي نجح الأهلي بنغازي في الفوز على الشباب 89 – 61 ، وفي المباراة الثانية النصر يحقق الفوز على المدينة بنتيجة 70 – 49.

