الأهلي بنغازي يستهل مشوار الدور الثماني بالفوز على الشباب العربي

بنغازي 30 أبريل 2023 (وال) _ استهل فريق الأهلي مشواره في دور الثمانية لكرة السلة بفوز على الشباب العربي بفارق ( 28 ) نقطة، وبواقع ( 89 ) مقابل ( 61 ) نقطة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الذهاب من الدور الثماني لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقان في مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

هذه المقابلة التي جرت – أمس السبت – وتوسطها ثلاثي تحكيمي متكون من جلال الورفلي حكماً أولاً، خالد أحنيش حكماً ثانياً، بالإضافة إلى عمر الشوشان حكماً ثالثاً، تمكن فيها الأهلي من تحقيق الانتصار في ثلاثة فترات قادته إلى الظفر بنتيجة اللقاء، والتي كانت نتيجة فتراتها على النحو التالي :

الفترة الأولى : إنتهت لمصلحة سلة الأهلي بنتيجة بفارق ( 10 ) نقاط، وبواقع ( 22 ) مقابل ( 12 ) نقطة.

الفترة الثانية : إنتهت لمصلحة سلة الشباب العربي بفارق سلتان، وبواقع ( 20 ) مقابل ( 16 ) نقطة، وبذلك تكون محصلة الشوط الأول أهلاوية بنتيجة ( 38 مقابل 32 ) نقطة.

الفترة الثالثة : إنتهت لصالح سلة الأهلي بفارق ( 6 ) نقاط، وبواقع ( 22 ) مقابل ( 16 ) نقطة.

الفترة الرابعة : إنتهت لصالح الأهلي إيضاً بفارق ( 16 ) نقطة ، وبنتيجة ( 29 ) مقابل ( 13 ) نقطة، وبذلك كانت نتيجة الشوط الثاني لصالح الأهلي بنتيجة ( 51 مقابل 29 ) نقطة.

وتميز في هذا اللقاء لاعب الأهلي الأمريكي كيندي ديكس مسجلاً ( 34 ) نقطة، وعمل ( 7 ) متابعات، وعدد ( 6 ) تمريرات حاسمة، وعدد ( 4 ) قطع للكرة، بالإضافة إلى عدد ( 3 ) إعتراض للكرة، وذلك في زمن 36:27 .

وبرز أيضاً من جانب النادي الأهلي لاعبه سفيان الشويهدي مسجلاً ( 24 ) نقطة، وعمل ( 10 ) متابعات ، وعدد ( 2 ) تمريرات حاسمة، وعدد ( 3 ) ثلاثيات من أصل ( 7 ) محاولات.

هذا وبرز من جانب لاعبي الشباب العربي لاعبه الأمريكي مايكل بالوقان مسجلاً ( 35 )، وعمل ( 7 ) متابعات ، بالإضافة إلى عدد ( 3 ) تمريرات حاسمة وواحدة قطع للكرة، وعدد ( 5 ) ثلاثيات من أصل ( 14 ) محاولة، وذلك في زمن 38:56. (وال _ بنغازي) س أ

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