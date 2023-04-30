دور الثماني .. بفارق ( 21 ) سلة النصر تتخطى المدينة

بنغازي 30 أبريل 2023 (وال) _ نجح فريق النصر تخطي ضيفه المدينة بفارق ( 21 ) نقطة، وبواقع ( 70 ) مقابل ( 49 ) نقطة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الذهاب من الدور الثماني لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقان في مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

هذه المواجهة التي جرت – أمس السبت – توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد الحميد الحمري حكماً أولاً، ووليد شيبوب حكماً ثانياً، ومحمد بن صريتي حكماً ثالثاً، كانت متكافآة في أمتارها الأولى، لاسيما أن المدينة كان هو المبادر بتسجيل النقاط، بدأها بثلاثية للاعبه عبد الله بحر.

نتائج الفترات

الفترة الأولى : انتهت بين سلتي النصر والمدينة بالتعادل ( 15 مقابل 15 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لمصلحة سلة النصر بفارق ( 5 )نقاط، وبنتيجة ( 15 ) مقابل ( 10 ) نقاط، لتكون نتيجة النصف الأول نصراوية بنتيجة ( 30 مقابل 25 ) نقطة.

الفترة الثالثة : إنتهت لصالح سلة النصر أيضاً بفارق ( 7 ) نقاط، وبواقع ( 19 ) مقابل ( 12 ) نقطة.

الفترة الرابعة والأخيرة : انتهت لمصلحة سلة النصر بفارق ( 9 ) نقاط، وبنتيجة ( 21 ) مقابل ( 12 ) نقطة، بينما كانت نتيجة الشوط الثاني لصالح النصر بنتيجة ( 40 مقابل 24 ) نقطة.

وتميز في هذا اللقاء محترف النصر الأمريكي أولين كارتر مسجلاً ( 28 ) نقطة ، وعمل عدد ( 5 ) متابعات ، و عدد إثنان تمريرات حاسمة، وعدد إثنان قطع للكرة ، وعدد ( 6 ) ثلاثيات من أصل ( 15 ) محاولة، وذلك في زمن 36:42 ، بينما برز إيضاً لاعب النصر محمد بوزقية مسجلاً ( 12 ) نقطة، وعمل ( 11 ) متابعة ، وعدد تمريرة واحدة ، بالإضافة إلى عدد إثنان قطع للكرة ، وعدد ( 3 ) اعتراض للكرة. (وال _ بنغازي) س أ

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