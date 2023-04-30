تنطلق مساء اليوم الأحد مباريات الجولة الثانية من منافسات ثماني مرحلة التتويج بالدوري الليبي لكرة السلة.
وفي قاعة طرابلس الكبرى يستقبل فريق الأهلي طرابلس فريق الهلال الساعة الـ16:00 وفي حين يلاقي الاتحاد فريق المروج في المواجهة الثانية الساعة الـ19:00.
ويحتضن مجمع سليمان الضراط مواجهة الأهلي بنغازي والمدينة الساعة 16:00 فيما يستقبل فريق النصر الشباب الساعة الـ19:00.
وشهدت الجولة الأولى فوز كل من فريق الأهلي طرابلس على المروج بنتيحة 80-68… والاتحاد على الهلال بنتيجة 60-50 بينما حقق الأهلي بنغازي الانتصار على الشباب بنتيجة 89-61 والنصر على المدينة بنتيجة 70-49.
المصدر قناة ليبيا الأحرار
The post الجولة الثانية من ثماني مرحلة التتويج بالدوري الليبي لكرة السلة تشهد مساء اليوم مباريات قوية appeared first on ليبيا الأحرار.
أضف تعليقـك