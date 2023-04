تنطلق مساء اليوم الأحد مباريات الجولة الثانية من منافسات ثماني مرحلة التتويج بالدوري الليبي لكرة السلة.

وفي قاعة طرابلس الكبرى يستقبل فريق الأهلي طرابلس فريق الهلال الساعة الـ16:00 وفي حين يلاقي الاتحاد فريق المروج في المواجهة الثانية الساعة الـ19:00.

ويحتضن مجمع سليمان الضراط مواجهة الأهلي بنغازي والمدينة الساعة 16:00 فيما يستقبل فريق النصر الشباب الساعة الـ19:00.

وشهدت الجولة الأولى فوز كل من فريق الأهلي طرابلس على المروج بنتيحة 80-68… والاتحاد على الهلال بنتيجة 60-50 بينما حقق الأهلي بنغازي الانتصار على الشباب بنتيجة 89-61 والنصر على المدينة بنتيجة 70-49.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الجولة الثانية من ثماني مرحلة التتويج بالدوري الليبي لكرة السلة تشهد مساء اليوم مباريات قوية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار