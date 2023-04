منتخب كرة اليد تحت 21 عاما يواصل تدريباته للمشاركة في بطولة العالم المقامة باليونان وألمانيا في مايو

يواصل منتخبنا الوطني لكرة اليد تحت 21 عاما تحضيراته بمدينة طرابلس استعدادا للمشاركة في بطولة العالم المقامة في اليونان وألمانيا في شهر مايو.

وسيختار مدرب المنتخب الوطني التونسي عبدالهادى قيقة من خلال المعسكر التحضيري 20 لاعبا لتمثيل ألوان المنتخب الوطني في المشاركة العالمية.

وقد أوقعت قرعة كأس العالم المنتخب الوطني تحت سن 21 عاما في المجموعة الثانية التي تضم كل من ألمانيا والجزائر وتونس

المصدر قناة ليبيا الأحرار

