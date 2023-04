فاز فريق الصداقة على فريق البرانس وديا بـ4-1 تحضيرا للجولة الـ14 من منافسات الدوري الممتاز.

وسجل أهداف فريق الصداقة كل من ناصر العروسي و عبدالله حشنش بالإضافة لشيخ عطا الله ومصطفى اليوسفي.

وسعى المدرب التونسي طارق ثابت الذي يشرف على تدريب فريق الصداقة بمنح الفرصة لأكثر من لاعبا سعيا منه لوضع التؤليفة المناسبة للفريق قبل مواجهة فريق التحدي في الدوري الممتاز الجمعة القادمة بملعب شحات.

ويذكر أن فريق الصداقة في المركز السادس رفقة فرق المجموعة الأولى برصيد الـ17 نقطة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post فريق الصداقة يفوز على فريق البرانس 4-1 تحضيرا للجولة الـ14 من منافسات الدوري الممتاز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار