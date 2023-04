الاتحاد المصراتي يواصل تحضيراته للجولة الـ14 من منافسات الممتاز

يواصل فريق الاتحاد المصراتي تحضيراته استعدادا لانطلاق مباريات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الممتاز

ويسعى الاتحاد المصراتي رفقة المدرب الوطني حمادي القويري الذي استلم المهمة خلفا لرضا عطية بخوض الفريق لتدريبات مكثفة سعيا رفقة اللاعبين لتجاوز الفريق للمراكز الأخيرة حيث يحتل الفريق المركز 9 برصيد 5 نقاط .

ويخوض الاتحاد المصراتي مباراة مهمة أمام فريق المحلة السبت القادم بملعب مصراتة ضمن مباريات الجولة 14 من منافسات الدوري الممتاز.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

