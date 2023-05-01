دور الثماني .. سلة النصر تواصل نتائجها الإيجابية

بنغازي 01 مايو 2023 (وال) _ واصل فريق النصر سلسلة عروضه ونتائجه الإيجابية في دور الثماني، عقب تفوقه على ضيفه الشباب العربي بفارق ( 17 ) نقطة، وبواقع ( 83 مقابل 66 ) نقطة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الذهاب من الدور الثماني لكرة السلة للموسم الرياضي 2022 – 2023 ، في المباراة التي جمعت الفريقان في مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

وتوسط هذه المقابلة التي جرت – أمس الأحد – ثلاثي تحكيمي متكون من جلال الورفلي حكماً أولاً، وعمر الشوشان حكماً ثانياً، و شرف الدين الهلالي حكماً، فضلاً على أن النصر المتفوق باللقاء قدم لقاء جيد، وذلك بفضل الأداء الجماعي من لاعبيه، في المقابل حاول الشباب العربي في أكثر من مناسبة عبور مستضيفه.

نتائج الفترات

الفترة الأول : إنتهت لمصلحة سلة النصر بفارق ( 5 ) نقاط، وبواقع ( 18 ) مقابل ( 13 ) نقطة.

الفترة الثانية : إنتهت إيضاً لصالح سلة النصر بفارق ( 10) نقاط، وبنتيجة ( 24 ) مقابل ( 14 ) نقطة، وبذلك تكون نتيجة الشوط الأول نصراوية بنتيجة ( 42 مقابل 27 ) نقطة.

الفترة الثالثة : إنتهت لصالح سلة الشباب العربي بفارق ( 6 ) نقاط، وبواقع ( 26 ) مقابل ( 20 ) نقطة.

الفترة الرابعة : إنتهت لمصلحة سلة النصر بفارق ( 8 ) نقاط، وبنتيجة ( 21 ) مقابل ( 13 ) نقطة، وبهذا تكون محصلة النصف الثاني لصالح النصر (41 مقابل 39) نقطة.

يذكر أن هذا اللقاء تألق فيه العيد من اللاعبين لعل أبرزهم لاعب المحترف النصر الأمريكي أولين كارتر مسجلاً ( 23 ) نقطة، وعمل ( 7 ) متابعات، زد على ذلك عدد ( 4 ) تمريرات حاسمة، ناهيك على تسجيله إلى ( 6 ) ثلاثيات من أصل ( 13 ) محاولة، وذلك في زمن 35:11، كما تألق أيضاً في هذا اللقاء لاعب النصر محمد بوزقية مسجلاً ( 16 ) نقطة، وعمل ( 13 ) متابعة، وعدد إثنان قطع للكرة و ( 3 ) إعتراض، وواحدة تمريرة حاسمة، وذلك في زمن 31:47 .

هذا وبرز في هذه المواجهة من جانب الشباب العربي لاعبه الأمريكي مايكل بالوقان مسجلاً ( 32 ) نقطة، وعمل ( 7 ) متابعات، و ( 3 ) تمريرات حاسمة، وواحدة قطع للكرة، إضافة إلى تسجيله ( 6 ) ثلاثيات من أصل ( 19 ) محاولة، وذلك في زمن 37:25.

وبرز أيضا لاعب الشباب العربي عمر شويطر مسجلاً ( 14 ) نقطة، وعمل ( 13 ) متابعة، وعدد إثنان قطع للكرة و عدد ( 3 ) إعتراضات للكرة، وذلك في زمن 25:57. (وال _ بنغازي) س أ

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