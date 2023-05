اتحاد كرة السلة يعاقب جماهير الاتحاد بالحرمان لبعض المباريات عقب نهاية مباراتهم أمام المروج

قرر الاتحاد الليبي لكرة السلة حرمان جماهير نادي الاتحاد بمرافقة فريقهم لمباراتين بعد الأحداث التي صاحبت مباراة فريقهم وفريق المروج والمنتهية لصالح الاتحاد بنتيجة 73 سلة مقابل 71 بقاعة طرابلس الكبرى

وعاقب الاتحاد الليبي لكرة السلة مساعد مدرب فريق الاتحاد عدنان الغناي بالحرمان من مرافقة فريقه لـ6 مباريات وأحال الاتحاد الليبي لكرة السلة الحكم الأول و المراقب الفني للمباراة للجنة التحكيم للتحقيق معهما حول أحداث المباراة

المصدر قناة ليبيا الأحرار

