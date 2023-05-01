سلة الأهلي بنغازي تحقق فوزها الثاني توالياً بدور الثماني

بنغازي 01 مايو 2023 (وال) _حقق فريق الأهلي فوزه الثاني توالياً في الدور الثماني لكرة السلة، عقب تفوقه على ضيفه المدينة بفارق (26) نقطة، وبواقع ، ( 82 مقابل 56) نقطة ، وذلك لحساب الجولة الثانية من مرحلة الذهاب من الدور الثماني لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقان بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

هذا وقد توسط اللقاء الذي جرى – أمس الأحد – ثلاثي تحكيمي متكون من عبد الحميد الحمري حكماً أولاً، ووليد شيوب حكماً ثانياً، بالإضافة إلى موسي الأوجلي حكماً ثالثاً نجحت فيه سلة الأهلي من التفوق في الفترات الأربعة، لكن المدينة فاقد النتيجة لم يكن صيداً سهلاً، ولكن نتائج الفترات على النحو التالي :

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة الأهلي بنغازي بفارق ( 10 ) نقاط، وبواقع ( 19 ) مقابل ( 9 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لمصلحة الأهلي إيضاً بفارق ( 3 ) نقاط، وبنتيجة ( 21 ) مقابل ( 18 ) نقطة، وبذلك تكون محصلة الشوط الأول أهلاوية بنتيجة ( 40 مقابل 27 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة الأهلي بفارق نصف سلة، وبواقع ( 16 ) مقابل ( 15 ) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لمصلحة سلة الأهلي إيضاً بفارق ( 12 ) نقطة، وبواقع ( 26 ) مقابل ( 14 ) نقطة،فضلاً على أن نتيجة النصف الثاني إنتهت لصالح الأهلي بنتيجة ( 42 مقابل 29 ) نقطة.

هذا وبرز في هذا اللقاء الذي جرى – أمس الأحد – محترف الأهلي الأمريكي كيندي ديكس مسجلاً ، ( 24 ) نقطة ، وعمل عدد ( 6 ) متابعات ، بالإضافة إلى أنه قد سجل عدد ( 3 ) ثلاثيات من أصل أربعة محاولات، زد على ذلك قام بعمل عدد ( 4 ) تمريرات حاسمة، وواحدة قطع للكرة، وذلك في زمن 31:16.

وبرز أيضاً في هذا اللقاء محترف المدينة التونسي رامي الطرابلسي مسجلاً، ( 31 ) نقطة، وعمل عدد ( 3 ) متابعات، و عدد إثنان تمريرات حاسمة، إضافة إلى وواحدة قطع للكرة، وعدد ( 3 ) ثلاثيات من أحل خمسة محاولات، وذلك في زمن 40:00. (وال _ بنغازي) س أ

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