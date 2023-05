يسدل الستار على نهائي كأس ليبيا لكرة القدم غدا الثلاثاء عندما يواجه فريق الأهلي طرابلس الأخضر في النهائي بملعب حمادي العقربي برادس

وسيقام النهائي الساعة الخامسة مساء بتوقيت العاصمة طرابلس حيث استعد له فريقا الأهلي طرابلس و الأخضر بالشكل المطلوب .

و دخل الفريقان منذ بداية الأسبوع الحالي لمعسكر تحضيري مغلق في تونس سعى فيه مدرب الأهلي طرابلس التونسي طارق جراية و مدرب الأخضر المصري عبد الحميد بسيوني بإبعاد اللاعبيين عن ضغوطات الجماهير و وسائل الأعلام بمنعهم من حضور التدريبات

وركزا المدربون التحضيرات على الرفع من العامل الذهني والبدني للاعبيين بأمل الفوز بلقبهم الأول في أول تجربة تدريبية في الكرة الليبية .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس و الأخضر يلتقيان غدا الثلاثاء في نهائي كأس ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار