لجنة التحكيم العامة تختار طاقم تحكيم صربي يدير نهائي كأس ليبيا لكرة القدم

اختارت لجنة التحكيم العامة طاقم تحكيم صربي بقيادة نوفيك سيموفيتش لإدارة نهائي كأس ليبيا لكرة القدم

ولجأت لجنة التحكيم العامة للحكم الصربي نوفيك سيموفيتش في إدارة نهائي كأس ليبيا لما يمتكله الصربي من خبرة طويلة في إدارة المباريات المهمة في القارة العجوز وإضافة لذلك بأنه قد سبق له في الموسم الماضي إدارة المباراة الفاصلة في نهائي الدوري الليبي والتي جمعت الأهلي طرابلس بجاره الاتحاد .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

