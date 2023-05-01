تونس| الثلاثاء نهائي كأس ليبيا لكرة القدم بين الأهلي طرابلس والأخضر

طرابلس 01 مايو 2023 (وال)- يلتقي مساء غد الثلاثاء فريقي الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا لكرة القدم بملعب حمادي العقربي برادس بتونس.

هذا وسيقام النهائي الساعة الخامسة مساء بتوقيت العاصمة طرابلس، حيث استعد له الفريقين بالشكل المناسب من حيث الاستعداد البدني والفني.

وأقام الفريقين منذ بداية الأسبوع الحالي؛ معسكر تحضيري مغلق في تونس سعى فيه مدرب الأهلي طرابلس التونسي طارق جراية ومدرب الأخضر المصري عبد الحميد بسيوني، بإبعاد اللاعبين عن ضغوطات الجماهير ووسائل الإعلام بمنعهم من الدخول للتدريبات.

وركز المدربين خلال التحضيرات على الرفع من العامل الذهني والمعنوي والبدني للاعبين، بأمل الفوز بلقبهم الأول في أول تجربة تدريبية في الكرة الليبية.

وكان فريق الأهلي بطرابلس تأهل إلى نهائي الكأس بعد فوزه على المدينة ( 2-0 ) في نصف النهائي بملعب الزاويــــة، فيما تأهل فريق الأخضر إلى نهائي الكأس كأولى بطاقات النهائي، بفوزه على الأهلي بنغازي بركلات الترجيح 5-4، إثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. (وال)

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