لن نتسامح.. الكاف يحذر من أعمال الشغب بعد مبارتي ربع النهائي في دوري الأبطال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بيانا، اليوم، الإثنين، بخصوص أحداث الشغب التي وقعت في مباراتي الرجاء البيضاوي المغربي ضد الأهلي المصري، والترجي التونسي أمام شبيبة القبائل الجزائري، السبت.

وأقيمت المباريتان ضمن جولة الإياب في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، وأسفرتا عن تأهل الأهلي والترجي اللذين سيلتقيان في نصف النهائي.

وجاء في البيان: “دان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشدة السلوك الجامح من قبل قسم من المشجعين، خلال مباراتين في تونس والمغرب مساء السبت: الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القبايل، والرجاء والأهلي في الدار البيضاء”.

وقال الأمين العام للاتحاد فيرون موسينغو أومبا: “إن الأمر سيسلم للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، بعد تعطل المباراة (مباراة تونس) لعدة دقائق بعد أن قام بعض المشجعين بإلقاء أشياء على أرض الملعب”.

وتابع: “المشاهد في تونس والدار البيضاء كانت غير مقبولة، ولا يمكننا أن نتسامح مع هذا في كرة القدم.. إننا ندين بشدة التصرفات الجامحة التي يقوم بها بعض المؤيدين.. سيسلم الكاف الأمر إلى هياكلنا القضائية لمزيد من التحقيق”.

وأضاف:”كانت مباريات ربع نهائي دوري الأبطال بمثابة مشهد مذهل وإعلان عن كرة القدم الإفريقية. رأينا بعض اللقاءات المثيرة التي أعادت التأكيد مرة أخرى على جاذبية مسابقات الأندية الإفريقية”.

وفي أعقاب مباراة الرجاء والأهلي، أسفرت أعمال الشغب عن مقتل مشجعة مغربية، بينما اندلعت نيران في ملعب رادس وشوهد مشجع يستخدم منشارا كهربائيا.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها ستبدأ تحقيقا للكشف عن ملابسات شغب مشجعي الترجي، حيث تسببت مواجهات مع الأمن في تأجيل بداية الشوط الثاني لنحو 40 دقيقة، وقررت الوزارة منع حضور المباريات للجماهير الأقل من 18 عاما.