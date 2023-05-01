بفارق السلات.. الأهلي بنغازي يتصدر دور الثمانية في دوري السلة الليبي

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تصدر فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة دور الثمانية في دوري السلة الليبي وذلك بعد الجولة الثانية حيث تساوت أربعة فرق برصيد أربع نقاط لكل منهم وبفارق السلات المسجلة والمقبولة كانت الصدارة للأهلي بنغازي الذى سجل 171 نقطة وعليه 117 نقطة الفارق +54 نقطة.

وكانت قد جرت أمس الأحد أربع مباريات في الجولة الثانية من منافسات الدوري الليبي لكرة السلة للمرحلة الثانية، جمعت أولى المباريات بمجمع سليمان الضراط ببنغازي الأهلي بنغازي والمدينة، حيث تقدم فريق الأهلي بنغازي في الربع الأول (19-9)، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي بنغازي 21 نقطة مقابل 18 نقطة للمدينة.

وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي بنغازي في شوط المباراة الثاني 42 نقطة مقابل 29 نقطة للمدينة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي بنتيجة (82-56).

وفي المباراة الثانية جمعت النصر والشباب، في ربعها الأول تقدم النصر بفارق خمس نقاط (18-13)، وفي الربع الثاني وسع النصر الفارق إلى 15 نقطة بعد تقدمه (42-27)، والربع الثالث كان التفوق فيه للشباب الذي أضاف 26 نقطة مقابل 20 نقطة للنصر ليتقدم الأخير بنتيجة (62-53)، وواصل النصر تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (83-66).

أما في القاعة الكبرى في طرابلس، أقيمت المباراة الأولى بين الأهلي طرابلس والهلال، في ربعها الأول كان التفوق فيه للأهلي طرابلس بفارق 15 نقطة (25-10)، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي طرابلس 13 نقطة مقابل 10 نقاط للهلال، لينتهي الشوط الأول للأهلي طرابلس (38-20)، وفي الشوط الثاني أضاف الأهلي طرابلس 42 نقطة مقابل 22 للهلال، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة (80-42).

وفي ثاني المباريات والتي جمعت الاتحاد والمروج، تقاربت النتيجة خلال الربع الأول الذي انتهى بالتعادل (14-14)، وفي الربع الثاني أضاف كل فريق 16 نقطة لينتهي الشوط الأول بالتعادل (30-30)، وفي الربع الثالث انتهى بفارق سلة للاتحاد (23-21)، وفي الربع عاد التعادل من جديد بعد أن سجل كل فريق 20 نقطة، لتنتهي المباراة للاتحاد بنتيجة (73-71).

وبعد الجولة الثانية تساوت أربعة فرق برصيد أربع نقاط لكل منهم وبفارق السلات المسجلة والمقبولة كانت الصدارة للأهلي بنغازي الذى سجل 171 نقطة وعليه 117 نقطة الفارق +54 نقطة، وثانيًا الأهلي طرابلس له 160 وعليه 110 الفارق +50 نقطة، ثالثًا النصر له 153 وعليه 115 الفارق +38 نقطة، ورابعًا الاتحاد له 133 وعليه 121 الفارق +12 نقطة.

من خلفهم أربعة فرق برصيد نقطتين لكل منهم وبفارق نقاط السلات جاء المروج خامسًا له 139 وعليه 153 الفارق -14 نقطة، وسادسًا الشباب له 127 وعليه 132 الفارق -45 نقطة، وسابعًا المدينة له 105 وعليه 152 الفارق -47، وثامنًا الهلال له 92 وعليه 140 الفارق 48 نقطة.