بعد سفر ميسي للسعودية.. عقوبات باريس سان جيرمان تطول الأفضل في العالم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بقرار صادم، وجهت إدارة نادي باريس سان جيرمان، عقوبة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب زيارته إلى السعودية دون إذن مٌسبق.

وظهر ميسي في السعودية منذ صباح الإثنين الماضي في زيارة قصيرة تستمر لمدة يومين.

وجاء ذلك وفقا لاتفاقية وقعها ميسي مع وزارة السياحة خلال العام الماضي، تجعله سفيرا للسياحة في المملكة.

وذكرت محطة “مونت كارلو” الإذاعية الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان قررت معاقبة ميسي بالحرمان من التدريبات الجماعية والمباريات لمدة أسبوعين، فضلا عن عدم دفع راتبه طوال مدة الإيقاف.

كما أوضحت الإذاعة الفرنسية أن هذا القرار تم اتخاذه للحفاظ على قواعد ونظام الفريق وعدم تكرار الأمر من جانب أي لاعب.

وبدأت أزمة ميسي عندما عرف البرتغالي لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، بزيارة ميسي إلى السعودية صباح الإثنين بشكل مفاجئ.

وتفاجأ كامبوس بعدم وجود ميسي في التدريبات الاستشفائية للفريق، حين كان النجم الأرجنتيني يتواجد على متن الطائرة بالفعل.

وأضافت “مونت كارلو” أن غياب ميسي عن مران الاثنين جاء بسبب سوء تفاهم بعد قرار الجهاز الفني بإلغاء الراحة السلبية، واستبدالها باليوم الثلاثاء.

فيما كتبت صحيفة “ليكيب” سيناريو آخر، إذ أشارت لغضب ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي مما فعله ميسي، وغيابه عن التدريبات.

وبناء على ذلك، تمت معاقبة ميسي على الفور، بحرمانه من التدريبات لمدة أسبوعين على أن يجد جديد في موقفه.

وسيغيب ميسي عن مباراتين فقط مع باريس سان جيرمان، ضد فريقي تروا وأجاكسيو في الجولتين 34 و35 من بطولة الدوري الفرنسي.

لكنه سيكون حاضرا في مباراة أوكسير المقرر إقامتها الأحد الموافق 21 مايو الجاري.

وانضم ميسي لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2021، بعد نهاية عقده مع برشلونة في صفقة انتقال حر.

وشارك حتى الآن مع العملاق الباريسي في 71 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 31 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة.

أما الموسم الحالي، فقد شهد انفجارا كبيرا من جانب ميسي، إذ سجل 20 هدفا وصنع 19 في 37 مباراة فقط.

وعلى صعيد الألقاب، حقق ميسي مع باريس سان جيرمان لقبي الدوري الفرنسي والسوبر المحلي.