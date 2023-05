عادت بعثة الأهلي إلى العاصمة طرابلس وسط استقبال كبير من جماهير الفريق التي عبرت عن سعادتها بهذا التتويج.

وقد فاز الأهلي طرابلس على الأخضر بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس لتنطلق أفراح الجماهير في مقر النادي، وأضاف الأهلي طرابلس لقبه السابع بعد أن توج باللقب في أعوام “76” و”94″ و”2000″ و”2001″ و”2006″ و”2016″.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post جماهير الأهلي طرابلس تحتفل في شوارع العاصمة بالفوز بالكأس السابعة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار