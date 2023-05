فريق الأخضر يلاقي السويحلي في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل الرابع

حددت لجنة كرة القدم داخل الصالات بالاتحاد الليبي لكرة القدم موعد المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل الرابع لنهائيات الدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات.

وستقام المواجهة في التاسع من الشهر الجاري بقاعة بنغازي لكرة اليد بالمدينة الرياضية .

ويتأهل الفائز من المواجهة إلى مرحلة نهائيات بطولة ليبيا التي ستقام بمدينة بنغازي خلال الفترة من الحادي عشر إلى الثالث عشر من الشهر الجاري.

ويشار إلى أن فرق الاتحاد والبراق والأولمبي تأهلت فيما سبق إلى النهائيات من خلال المرحلة الأولى.

