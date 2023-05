أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة عن القائمة النهائية للمنتخب الليبي الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم التي ستقام في تركيا خلال شهر مايو الجاري.

واختار المدرب التونسي “رياض بن حمدية” الذي سيقود المنتخب في بطولة كأس العالم، القائمة ضمت 17 لاعبا بينهم ثلاثة حراس، وسيدخل المنتخب في معسكر آخر قبل السفر إلى تركيا والمشاركة في النهائيات التي ستنطلق في الـ 20 من الشهر الجاري وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post التونسي رياض بن حمدية يختار 17 لاعبا لكأس العالم المقام للكرة المصغرة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار