اتحاد الكرة الطائرة يعلن عدم المشاركة في البطولة الأفريقية المقامة بتونس

أعلن الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عن عدم مشاركة أي فريق في بطولة الأندية الأفريقية البطلة التي ستقام في تونس خلال الأيام القادمة.

وقال رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة “عدنان البكباك” في تصريح خاص بقناة ليبيا الأحرار: إن نادي السويحلي رد على مخاطبة الاتحاد بعدم قدرته على المشاركة في هذه النسخة، بينما لم يرد أي رد من الأهلي طرابلس بالخصوص،

وأضاف البكباك أن الفرق الليبية تركن إلى الراحة في هذه الفترة ولا يوجد فريق جاهز للمشاركة في البطولة الأفريقية، لذا قرر المكتب التنفيذي عدم المشاركة في البطولة التي تنطلق في الـ 10 من مايو الجاري.

