منتخب الكاراتيه يخوض مواجهات ودية مع منتخبين تونس وكازاخستان

يواصل المنتخب الوطني للكاراتيه تدريباته في معسكره التحضيري المقام في تونس استعدادا للمشاركة في بطولة البحر الأبيض المتوسط التي ستقام في تونس انطلاقا من التاسع عشر من مايو الجاري.

وضم المنتخب 19 لاعبا ولاعبة داخل معسكر مشترك مع منتخبات تونس و أوزبكستان قبل المشاركة في بطولة البحر الأبيض المتوسط، وكان المنتخب الوطني قد أجرى معسكرا داخليا في بنغازي الشهر الماضي، استمر لشهر كامل تولى فيه المدربان التونسيان “محمد جمعة” و”عبدالقادر البوزازي” الإشراف على التدريبات.

