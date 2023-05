يستعد المنتخب الوطني للقوة البدنية للمشاركة في بطولة العالم المفتوحة التي ستقام في مالطا شهر يونيو المقبل.

وستقام بطولة العالم المفتوحة بمالطا خلال الفترة من 9 وحتى 18 من يونيو، وسيمثل ليبيا في هذه النسخة الثلاثي “عبدالله هاجر” و “عبدالرحمن موسى” و “محمد الهمالي”، ويتولى الإشراف على تدريبات المنتخب المدرب الوطني “طارق مخلوف”.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post 3 أبطال يشاركون في بطولة العالم التي ستقام بمالطا في شهر يونيو appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار