وفاة أيقونة الإعلام الرياضي الليبي محمد بالرأس علي

رحل محمد بالرأس علي عن عمر ناهز أربعة وسبعين عاما، بعد مسيرة مميزة في ذاكرة الليبيين بوصفه معلقا ومقدما جديرا للبرامج الرياضية المسموعة والمرئية.

تعلقت الجماهير الرياضة ببالرأس علي في كل صباح مع دقات موسيقى الرياضة ببرنامج مشوار الصباح المنوع, إذ لم يكن كغيره من الإعلامين بل كان هو فقط.

صحفيا، كانت عناوينه جذابة للقارئ وصحيفة الصدى الرياضي التي كانت طفرة فترة التسعينات التي ترأس تحريرها.

قدم بالرأس علي برنامج الأسبوع الرياضي الأسبوعي بتلفزيون الليبي كما قدم بكل روعة برنامج روعة الرياضي الرمضان.

مسيرته الإعلامي الرياضي في التعليق كانت زاخرة حيث علق على مباريات كأس الأمم الافريقية عام اثنين وثمانين المقامة في ليبيا، ومونديال العالم في نسخ ستة وثمانين بالمكسيك وإيطاليا عام تسعين وهو عضو اللجنة التأسيسية لقناة ليبيا الرياضية.

بالرأس علي يعتبر لدى الليبيين والعرب موسوعة كوروية هائلة ومسيرة حافلة في عالم المستديرة وذاكرة الجماهير الغفيرة.. وداعا أيقونة الإعلام الرياضي.

