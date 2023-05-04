أنا عالمي.. هكذا ردّ رونالدو على شائعات رحيله من النصر السعودي

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“أنا عالمي”.. بهذه العبارة بالعربية على حسابه في تويتر رد النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على الشائعات التي تحدثت عن رغبته في الرحيل عن نادي النصر السعودي مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

ولقيت تغريدة الدون تفاعلا كبيرا من مشجعي فريق النصر، والذين أعربوا عن حبهم له وطالبوه بالبقاء مع النادي الملقب بـ “العالمي” لحصد البطولات.

وطفت في الأيام الأخيرة، شائعات رحيل رونالدو عن النصر، إثر خسارة الفريق عدة مباريات ونشر صور لرونالدو وهو يتملكه الغضب.

وربط متابعون غضب رونالدو بفكرة الرحيل عن النصر بزعم أن الفريق لم يحقق طموحاته في الاقتراب من الألقاب. ويرتبط رونالدو بعقد مع النصر السعودي حتى صيف عام 2025.

وبلا شك، نجح رونالدو في التأثير سريعًا على النصر، حيث غدا قائدًا لكتيبة المدرب رودي غارسيا، بجانب بصمته المعتادة بتسجيل الأهداف في كل المناسبات الممكنة.

وينافس الأسطورة البرتغالي على لقب هداف دوري روشن السعودي بعد تسجيله 12 هدفًا بفارق 7 أهداف عن المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد.